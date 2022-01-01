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إحصائية حوادث السير بغزة خلال 24 ساعة

الأحد 21 أغسطس 2022 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حوادث السير بغزة خلال 24 ساعة



رام الله / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الأحد، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور إن 14 حادث سير وقعت خلال تلك الفترة أسفرت عن وفاة واحدة، و8 إصابات، وواحدة منها خطيرة، وبقية الإصابات بين متوسطة وطفيفة.

وأفادت شرطة المرور، أمس السبت، أن الطفل عدي أيمن أبو صليح (عامان) من مخيم البريج توفي بعد وصوله لمستشفى شهداء الأقصى، جراء صدمه من قبل مركبة من نوع "دايو" قرب دوار أبو أيمن طه بمخيم البريج بالمحافظة الوسطى.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 17 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

#حوادث السير

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