  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

الأحد 21 أغسطس 2022 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب



القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أزمة علاقات بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، تفاقمت مؤخرًا.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن "الأزمة في العلاقات بين "إسرائيل" ومصر بدأت منذ أكثر من شهرين، بعد إعلان الجيش إسقاط مسيرة مصرية مما أثار غضب مصر".

وقالت: "اعتُبر الإعلان إحراجا لهم - قال مسؤولون أمنيون إن هناك بالفعل توتر كبير، وجرت محادثات بين كبار المسؤولين في محاولة لتصحيح الأمور".

وأضافت أن "الأزمة تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة في غزة والضفة، وإسرائيل تبحث الآن عن حل".

وتابعت من اسباب توتر العلاقات ايضا" تنصل الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا من اتفاق التهدئة عقب العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي تعهدت مصر بموجبه إطلاق سراح القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي والأسير المضرب خليل عواودة".

وأشارت إلى أنه "من الفرص التي يعتقد أنها تساعد، هو محاولة العثور على قبور الجنود المصريين الذين قتلوا في كيبوتس ناخشون خلال حرب 67، واستعادة جثثهم".

ولفتت إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، تكثفت الجهود لتحديد مكانهم على أمل أن يكون هذا هو مفتاح حل الأزمة".

الأكثر قراءة اليوم

أحمد أبو عيدة رئيسًا لجمعية رجال الأعمال في قطاع غزة

صور راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن تثير الجدل..والخارجية العراقية تتحرك

معاريف: 5 تحديات تنتظر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

الحرس الثوري الإيراني: "حزب الله" والمقاومة الفلسطينية مستعدان لخوض معركة برية ضد "إسرائيل"

الأونروا بغزة تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

إذاعة جيش الاحتلال تكشف: تفاقم أزمة العلاقات بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

شاهد الصور : العراق يستدعي سفيره من الأردن بسبب زوجته وراغب علامة

الأخبار الرئيسية

احتجاجات واسعة للعمال الفلسطينيين عند معابر الاحتلال

96b83e2e-3c08-4313-a4e8-ca34bd444a99

إعلام إسرائيلي: اللعبة انتهت.. إيران حققت إنجازات في المفاوضات النووية

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات بزعم محاولتهن تنفيذ عملية جنوب قلقيلية

معاريف: 5 تحديات تنتظر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

7 مخاوف يرصدها جنرال إسرائيلي بعد العدوان الأخير على قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية