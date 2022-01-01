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طقس فلسطين : درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل

الأحد 21 أغسطس 2022 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما تبقى درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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