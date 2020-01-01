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مصدر لبناني : اقتربنا جدا من التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل"

السبت 20 أغسطس 2022 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر لبناني : اقتربنا جدا من التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل"



بيروت/سما/

أكد مصدر رسمي لبناني، اليوم السبت، أن لبنان وإسرائيل اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.


وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتبلغنا بأن الجواب الذي سيحمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من الجانب الإسرائيلي ردا على المقترح اللبناني إيجابي، وهو عائد قريبا إلى بيروت".


وأضاف المصدر أن "شهر أيلول(سبتمبر) سيشهد الحسم في ملف ترسيم الحدود".


وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية في عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لحوالي 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءً من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل وترفض مناقشة شروط لبنان حوله.



وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان في مجال استكشاف مصادر الطاقة، إذ يعاني هذا البلد من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات أثرت بشكل ملحوظ على قطاع الطاقة في عموم البلاد.

#لبنان #ترسيم الحدود البحريّة #اسرائيل

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