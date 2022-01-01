الاعتداء بالضرب على القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم

أم الفحم/سما/

تعرض القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، زكي محمد اغبارية، وأفراد من عائلته، إلى اعتداء بالضرب من قبل أشخاص أقدموا على اقتحام منزله، اليوم السبت.

واستنكرت بلدية أم الفحم، في بيان، "الاعتداء الآثم والمنبوذ على عائلة وبيت القائم بأعمال رئيس البلدية، المهندس زكي محمد اغبارية"، وقالت إنها "تعتبر ذلك خطا أحمرَ مرفوضًا رفضًا تامًا، وغير مقبول بتاتًا، ولا يمثّل أهلنا في أم الفحم".

القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، زكي اغبارية

وأضافت أن "القائم بأعمال رئيس البلدية، اغبارية، يعمل لصالح بلدنا أم الفحم بكل إخلاص وتفانٍ، ويضع مصلحة أم الفحم فوق أي اعتبار في عمله في التخطيط والهندسة ومتابعة الأمور البلدية".

وأشارت البلدية إلى أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الاعتداء الجبان الذي يمثلّ من قام به، ولن تتهاون أو تتنازل قانونيًا عن محاسبة المعتدين على منتخبي الجمهور".