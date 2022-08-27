الأونروا بغزة تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

غزة/سما/

كشف رئيس برنامج التربية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة فريد أبو عاذرة اليوم السبت، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023 في مدارس الوكالة بالقطاع.

وقال أبو عاذرة في تصريح صحفي : "إن دوام المعلمين سيبدأ يوم السبت 27/8/2022، فيما سيداوم الطلاب في يوم الاثنين 29/8/2022"، مضيفًا: "تم تعيين 250 معلم جديد والمياومة لجميع المدارس.

وتابع: "الأونروا أجرت الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي في مجالات عدة من بينها الإداري، حيث جرى افتتاح 6 مدارس جديدة منها مبنيين جديدين في مدارس خانيونس، و4 مدارس جديدة في غزة، وتجهيزها بالأثاث والمواد اللازمة"، مردفًا: "يجري بناء 5 مدارس إضافية تسليم خلال العام الدراسي القادم".



وبشأن القرطاسية، بين رئيس برنامج التربية فريد أبو عاذرة أن الوكالة استلمت حتى الآن أكثر من نصف عدد الكتب، ليتم تسلم بقية الكتب المدرسية قبل نهاية الشهر الحالي سيجري تسليمها للطلاب في أول يوم.

وأكمل: "سيتم تسليم جميع الطلاب من الصف الأول وحتى التاسع في اليوم الأول للدوام، قرطاسية تتكون من رزمة كراسات 60 ورقة، وكراستين انجلش وأقلام، هذه القرطاسية لن يكون بموجبها داعي لشراء قرطاسية".

ونوه إلى أن المقاصف ستعمل وتم تلزيم المقاصف وفقاً لقواعد المشتريات في وكالة الغوث، بالإضافة إلى إعداد كل الأمور المتعلقة بالعام الدراسي على أكمل وجه.