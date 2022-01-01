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رعاة الأغنام يجبرون مستوطنين على مغادرة أراضيهم في مسافر يطا

السبت 20 أغسطس 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أجبر رعاة الأغنام، اليوم السبت، مستوطنين على مغادرة أراضيهم في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور ، بأن عددا من المستوطنين حاولوا اجبار الرعاة من مراعي قرية ام الخير على ترك أراضيهم، عبر الاعتداء عليهم، ولكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وفي السياق، حاولت قوات الاحتلال إيقاف معدات الحفر التي تعمل في شق شوارع في قرية أم الخير، ولكنهم فشلوا بعد الـتأكد من أن هذا العمل داخل المخطط الهيكلي للقرية.

وأشار العمور إلى أن الاحتلال والمؤسسات الاستيطانية يحاولون من خلال هذه الإجراءات تهجير المواطنين عن أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

#مسافر يطا #الخليل #رعاة الأغنام

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