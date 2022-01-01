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كشف وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

السبت 20 أغسطس 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية الفلسطينية، آلية السفر وكشف المسافرين، ليوم غد الأحد عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/30) .

كذلك السفر للحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/32) .

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت على عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالب من المسافرين إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كذلك دعتهم لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

#معبر رفح

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