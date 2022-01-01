حماس: وضع الأسير أبو حميد يكشف حجم جريمة الاحتلال بحق الأسرى

غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الوضع الخطير للأسير ناصر أبو حميد بعد عدم استجابة جسمه للعلاج الكيماوي، يكشف حجم الجريمة المركبة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضده، وضد كل الأسرى الأبطال في السجون.

ودعا الناطق باسم الحركة حازم قاسم يوم السبت، المنظمات الدولية والحقوقية إلى اتخاذ موقف جاد وعملي ضد إجرام ما يسمى بمصلحة السجون ضد الأسير أبو حميد، والتحرك العاجل لإنقاذه من الموت بفعل الإهمال الطبي المتعمد من الاحتلال.

وشدد على أن الأسرى سيبقون الأبطال وعنوان الحركة الوطنية الفلسطينية وعمودها الأساس، وستظل قضيتهم على رأس سلم أولويات المقاومة.