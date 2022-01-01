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بلدية غزة: تنويه مهم للمواطنين بشأن جمع النفايات المنزلية من الأحياء

السبت 20 أغسطس 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة: تنويه مهم للمواطنين بشأن جمع النفايات المنزلية من الأحياء



غزة / سما /

أصدرت بلدية غزة، اليوم السبت، تنويها مهما للمواطنين بشأن جمع النفايات المنزلية من الأحياء والمناطق في المدينة.

وقالت بلدية غزة: "نلفت عنايتكم أنها ستقوم ابتداءً من اليوم السبت بجمع النفايات المنزلية من كافة أحياء ومناطق المدينة في أيام السبت، والأحد، والثلاثاء، والخميس، وعليه ندعو المواطنين لضرورة إخراج النفايات مبكراً وقبل الساعة 7 صباحاً في هذه الأيام حتى يتسنى لصناع الجمال من جمع وترحيل النفايات في ذات اليوم".

وأضافت أنه سيتم تخصيص الأيام الأخرى ( الجمعة والاثنين والأربعاء ) لتنظيف الأسواق والمناطق التجارية فقط ضمن خطة تحسين الجمع الأولى للنفايات.

#بلدية غزة

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