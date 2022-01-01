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الشرطة: مجهولون يسرقون 90 ألف شيكل من مواطن بالخليل

السبت 20 أغسطس 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة: مجهولون يسرقون 90 ألف شيكل من مواطن بالخليل



الخليل / سما /

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في رام الله لؤي ارزيقات اليوم السبت أن شرطة محافظة الخليل تلقت بلاغا يفيد بقيام أشخاص مجهولين بتهديد مواطن يعمل في مجال الصرافة بواسطة سلاح بالقرب من سوق الحلال ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وقال في بيان" عمليات شرطة محافظة الخليل تلقت بلاغا صباح اليوم يفيد بقيام اشخاص مجهولين بتهديد مواطن " يعمل في مجال الصرافة "   بواسطة سلاح بالقرب من سوق الحلال ببلدة الظاهرية جنوب الخليل."

واضاف بأنه على الفور تم تحريك دورية الشرطة للمكان، وعند وصولها تبين ان مجهولين لاحقوا المواطن أثناء استقلاله لمركبته و أصطدموا بها عمدا ومن ثم أطلقوا النار بالهواء و سلب مبلغ مالي يقدر ب 90 الف شيكل ولاذوا بالفرار .

وباشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري .أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في رام الله لؤي ارزيقات اليوم السبت أن شرطة محافظة الخليل تلقت بلاغا يفيد بقيام أشخاص مجهولين بتهديد مواطن يعمل في مجال الصرافة بواسطة سلاح بالقرب من سوق الحلال ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.

#الخليل #مجهولون #سرقة

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