"الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية": حملة التحريض ضد الرئيس تستهدف النيل من عدالة القضية الفلسطينية

رام الله / سما /

أدان الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية حملة التحريض التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس، رأس الشرعية الفلسطينية، من قبل العديد من الجهات التي تتجاهل الحقوق الفلسطينية.

وأوضح الاتحاد في بيان، صدر عنه اليوم السبت، أن هذه الحملة تستهدف النيل من عدالة القضية الفلسطينية، والحق الفلسطيني الثابت، كما أنها تترافق مع ممارسة الاحتلال لكافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني، من اقتحامات متكررة للأراضي الفلسطينية، وقتل وترويع للمدنيين، والأطفال، والنساء، واعتقالات، في كافة أراضي الدولة الفلسطينية.

وأكد الوقوف خلف سيادته في مواقفه الدائمة لمواجهة جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بحمايته، ومحاسبة الاحتلال على الجرائم الوحشية التي ارتكبها، وما زال يرتكبها يوميا بحق شعبنا، ومقدساتنا.

كما دعا جميع القوى والمؤسسات وكافة المكونات الفلسطينية إلى الوقوف في جبهة موحدة خلف القيادة الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وصولا الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.