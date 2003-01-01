  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التعليم تؤكد أهمية إقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية

السبت 20 أغسطس 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تؤكد أهمية إقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية



رام الله / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم أهمية إقرار مجلس الوزراء نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لتنظيم عملها.

وبينت الوزارة أن هذا النظام يستند لأحكام المادة (70) من القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العامّ وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15) والمادة (55) منه، ونظراً للحاجة الملحة في تنظيم هذا القطاع، والاستجابة للمتغيرات والتحولات في قطاع التعليم، والاستفادة من التجارب العالمية الفضلى؛ لإيجاد إطار قانوني ينظم سير العمل في هذه المؤسسات، وإسنادها وتحفيزها على التنافس في مجالات عديدة؛ لتنفيذ التوجهات التربوية.

وأوضحت "التربية" أن القرار يتضمن تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة منها والأجنبية إلى فئات وذلك وفق عدة معايير تشمل جميع النواحي الإدارية والتربوية والإشرافية والمالية للمؤسسة، إضافة إلى عدد من الأحكام الأخرى المنظمة والتي تشمل جودة التعليم والمنهاج وإجراءات الترخيص.

وأعربت الوزارة عن شكرها لكل من أسهم في إقرار هذا النظام من مؤسسات حكومية شريكة وقطاع أهلي، ومؤسسات المجتمع المحلي، حيث استمرت المناقشات والمداولات أكثر من عامين؛ للوصول لصيغة تحقق أعلى درجات الجودة، مؤكدة أنها ستصدر تعليماتها الجديدة للمؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية في ضوء النظام المُقر.

#التعليم

الأكثر قراءة اليوم

ماذا يعني تقديم شكوى في ألمانيا ضد الرئيس عباس ؟

مصر.. فيديو مثير للجدل للفنان محمد رمضان يتهمه بالشذوذ الجنسي ..

مكافحة المخدرات تنشر تفاصيل المداهمة في دير البلح صباح اليوم

تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة

نصر الله: ذاهبون للتصعيد في حال لم يحصل لبنان على حقوقه

شاهد : الملكة رانيا تنشر أول فيديو من خطوبة ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

قائد حرس الثورة الإيراني يكشف عن نقطة الضرر الرئيسية لإسرائيل

الأخبار الرئيسية

رابط الفحص.. السفير العمادي يعلن عن موعد واّلية صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

العدوان على غزة

7 مخاوف تثير منظومة الاحتلال الأمنية بعد العدوان الأخير على غزة

صفقة تبادل الأسرى

صحيفة: حراك مصري جديد بين حماس والاحتلال لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى

"بتسيلم": تهديدات بن غفير بإبعاد فلسطينيين حقيقية

الشرطة الفلسطينية تصدر توضيحاً حول ما جرى في مخيم بلاطة للاجئين ..

الاتصالات الفلسطينية