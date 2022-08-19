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رابط الفحص.. السفير العمادي يعلن عن موعد واّلية صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

السبت 20 أغسطس 2022 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط الفحص.. السفير العمادي يعلن عن موعد واّلية صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة



غزة / سما /

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أغسطس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأحد الموافق 21/08/2022م.

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وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

#المنحة القطرية #السفير العمادي

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