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كيسنجر: المواجهة بين الولايات المتحدة والصين قد تدمر العالم

السبت 20 أغسطس 2022 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيسنجر: المواجهة بين الولايات المتحدة والصين قد تدمر العالم



واشنطن / وكالات /

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن التوتر الحادث بين الولايات المتحدة والصين الآن إذا انتهى إلى مواجهة عسكرية فهذا من شأنه أن يدمر العالم.

ويرى كيسنجر أن الصين هي ثاني أقوى دولة في العالم، وأن الانفتاح الأمريكي على الصين تاريخيًا لم يكن خطأ. مؤكدا أنه كان مفيدًا للولايات المتحدة لمدة 30 عامًا، حسب قوله.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى أن الصين تطورت بشكل غير مسبوق لم يتوقعه أحد. مشيرا إلى الولايات المتحدة كان لابد أن تنظر إلى تطور الصين منذ وقت طويل، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وأشار الوزير الأمريكي السابق إلى أن المشكلة الحادثة الآن بين الولايات المتحدة والصين بسبب اعتقاد واشنطن أن بكين يمكنها التغلب عليها.

ودعا كيسنجر إلى تغليب الحوار على القضايا العالقة بين البلدين معتبرا أن كلتاهما قادرتان على تدمير العالم، ووضعه في مستوى أسوأ إبان الحرب العالمية الأولى.

#هنري كيسنجر #الولايات المتحدة #الصين

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