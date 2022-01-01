رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى خبر استشهاد المواطن صالح توفيق صوافطة (58 عاما)، برصاص الاحتلال في طوباس، وعشرات الإصابات في قمع المسيرات التي خرجت في محافظات عدة بالضفة، رفضا للاحتلال والاستيطان.

كما عنونت الصحف الإدانات الشديدة محليا وعربيا ودوليا لحملات التحريض التي تعرض إليها الرئيس محمود عباس على خلفية تصريحاته في برلين.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ كلنا أبو مازن

_ الرئيس يمنح السفير المصري طارق طايل وسام نجمة القدس من وسام القدس

_ استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في طوباس وعشرات الإصابات في الضفة

_ اشتية: إرهاب الاحتلال يتواصل طالما لم يتوقف العالم عن معاييره المزدوجة

_ "لا يعني إنهاء اعتقاله".. الاحتلال "يجمد" الاعتقال الإداري للأسير عواودة

_ الفرحة المخطوفة

_ الأمم المتحدة تحث حكومة الاحتلال على السماح للمنظمات الفلسطينية الـ7 بمواصلة عملها

_ الجامعة العربية: الإستئساد الألماني على فلسطين مرفوض

_ وفاة الممثل الفلسطيني السوري بسام لطفي.. و"الثقافة" تنعاه

_ فاجعة في الأردن: وفاة 5 أطفال بحريق في منطقة الرصيفة

"الأيام":

_ شهيد في طوباس برصاص جيش الاحتلال أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر

_ 9 دول أوروبية "قلقة" لإغلاق إسرائيل مكاتب منظمات غير حكومية فلسطينية

_ عشرات الإصابات في قمع مسيرات الجمعة ومواجهات مع قوات الاحتلال وسط الخليل

_ استنكار لحملة التحريض ضد الرئيس: تستهدف الحق الفلسطيني وعدالة القضية

_ الاحتلال يجمد الاعتقال الاداري للأسير عواودة.. محاميته: إضرابه عن الطعام مستمر حتى الإفراج عنه

_ إسرائيل رفضت طلبًا مصريًا للجم عمليات جيشها في مناطق الضفة

_ الجامعة العربية ترفض وتستنكر "التنمر الألماني" على فلسطين

_ الشرطة تصدر بيانًا توضيحًا حول ما جرى في مخيم بلاطة

_ أكثر من 55 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

_ إسرائيل تزيد عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من غزة

_ الأردن: مصرع 5 أطفال جراء حريق في شقة

"القدس":

_ شهيد في طوباس وعشرات الإصابات خلال مواجهات بالضفة

_ مستوطنون يعتدون على المواطنين واقتلاع أشجار

_ 55 ألفا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

_ عُمان ترفض فتح أجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية

_ الأمم المتحدة تطالب مجددا بتحقيق شامل في استشهاد أبو عاقلة

_ والدة الأسير أبو حميد لـ "القدس": وضعه خطير وتوقف عن العلاج بالكيماوي

_ عواودة يواصل إضرابه رغم تجميد اعتقاله الإداري

_ واشنطن قلقة إزاء إغلاق المنظمات الحقوقية الفلسطينية