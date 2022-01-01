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23 قتيلا و8 مفقودين جراء الفيضانات شمال غرب الصين

السبت 20 أغسطس 2022 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
23 قتيلا و8 مفقودين جراء الفيضانات شمال غرب الصين



وكالات / سما /

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة "تشينغهاي" شمال غرب الصين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة حتى مساء يوم أمس، إلى 23 شخصا، بينما لا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين.

وأشار مقر الاستجابة الطارئ للكارثة إلى تضرر أكثر من 6000 مقيم في ست قرى في محافظة داتونغ جرّاء الكارثة الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص في ملاجئ مؤقتة في مدرستين محليتين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

واجتاحت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ الساعة 10:25 (بالتوقيت المحلي للصين) ليل الأربعاء الماضي، المحافظة المذكورة، متسببة بحدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير في مسارات بعض الأنهار، قبل أن تضرب القرى المحيطة.

وتم إنقاذ 23 شخصاً سبق الإبلاغ عن فقدانهم، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.

#الصين

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