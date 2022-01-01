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الطقس في فلسطين: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

السبت 20 أغسطس 2022 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس في فلسطين: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما تنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الاحد حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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