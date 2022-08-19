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عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

الجمعة 19 أغسطس 2022 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة



رام الله/سما/

أُصيب عشرات الفلسطينيين، تعرّض معظمهم لحالات اختناق، فيما أُصيب بعضهم بالرصاص المعدنيّ المغلّف بالمطّاط، بينما أُصيب آخر بالرصاص الحيّ، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.


وأكدت جمعية "الهلال الأحمر"، أن طواقمها "تعاملت اليوم (الجمعة) مع 51 إصابة، جراء المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظة نابلس".

وقال منسق لجان "المقاومة الشعبية" في كفر قدّوم شرقي قلقيلية، مراد اشتيوي، إن 4 فلسطينيين أُصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدّوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.


وأضاف اشتيوي في بيان صحافي أن المسيرة الأسبوعية انطلقت عقب صلاة الجمعة، تنديدا باستمرار اعتداءات الجيش والمستوطنين. وأشار إلى أن جميع الإصابات تم علاجها ميدانيا.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي بيتا وبيت دَجن، بمحافظة نابلس، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدموا العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.


كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل، تركزت في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في القدم، وعشرات المواطنين بالاختناق.

واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز جنود الاحتلال الحاجز واقتحموا وسط المدينة من زقاق العميان، وأطلقوا الرصاص الحي ما تسبب بإصابة شاب في القدم جرى نقله إلى المستشفى.

كما أُصيب العشرات بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، وجرى علاجهم ميدانيا.

#نابلس #مواجهات #الاحتلال

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