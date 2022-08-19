  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الجمعة 19 أغسطس 2022 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل



الخليل/سما/

 أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم وعشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وذكر مراسلنا، أن المواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل مع قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز جنود الاحتلال المدججين بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة من زقاق العميان، وأطلقوا الرصاص الحي ما تسبب بإصابة شاب في القدم جرى نقله إلى المستشفى.

وأضاف أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، وجرى علاجهم ميدانيا.

#الخليل #اصابة شاب #رصاص الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

المغامسي يثير جدلا .. "ابن سلمان ولي عهد المسلمين"

جيش الاحتلال يعتزم تحصين قبر يوسف ومطالبات إسرائيلية بوقف الاقتحامات

شاهد : الملكة رانيا تنشر أول فيديو من خطوبة ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي

أمريكا : إسرائيل ستقدم لنا معلومات عن إغلاق منظمات غير حكومية فلسطينية

الأخبار الرئيسية

نصر الله: ذاهبون للتصعيد في حال لم يحصل لبنان على حقوقه

20220819061813

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

أبو ردينة: حملة التحريض على الرئيس خط أحمر لن نقبل به من قبل أية جهة

photo_2022-08-19_15-33-41

طوباس: جماهير شعبنا تشيع جثمان الشهيد صلاح صوافطة

عباس3-33-730x438

ماذا يعني تقديم شكوى في ألمانيا ضد الرئيس عباس ؟

الاتصالات الفلسطينية