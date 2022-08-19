القواسمي يطلع أعضاء كونغرس عن جورجيا على الوضع المداني والسياسي في المنطقة

رام الله/سما/

أطلع عضو الجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامه القواسمي، وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي عن ولاية جورجيا، على الوضع الميداني والسياسي، والأزمة التي تواجه المنطقة بسبب سياسة إسرائيل العنصرية وإصرارها على تعميق الاحتلال ونظام الأبارتايد والفصل العنصري.

وأكد القواسمي خلال لقائه الوفد، أن محاولات إسرائيل رمي الاتهامات على الفلسطينيين وتحميلهم مسؤولية الوضع الراهن غير مقبوله وغير مقنعة لأحد، وعليها أن تختار بين حل الدولتين المبني على أساس الشرعية الدوليه، أو الفوضى الكاملة التي لا تخدم أحدا.

وأوضح موقف القيادة الفلسطينية ورؤيتها نحو الحل المبني على أساس القانون الدولي، وأن محاولة تبرير تعميق الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة لا ينفع ولا يخدم أحد.

وأشار إلى أن إبقاء منظمة التحرير الفلسطينية على قوائم الإرهاب في الكونجرس رغم العلاقات والاتفاقيات والزيارات المتبادلة أمر لا يمكن أن يستمر ويجب العمل على تغييره، وأن الشعب الفلسطيني لم يكن يوما إرهابيا وإنما مناضلا من أجل الحرية والإستقلال.

وتخلل اللقاء نقاشا معمقا حول كافة القضايا.