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مسافرة عمرها يتجاوز الـ 80.. ومعها كمية هائلة من الهيروين

الجمعة 19 أغسطس 2022 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسافرة عمرها يتجاوز الـ 80.. ومعها كمية هائلة من الهيروين



وكالات/سما/

ألقت السلطات البولندية القبض على سيدة دنماركية تبلغ من العمر 81 عاما، للاشتباه بحيازتها كميات كبيرة من المخدرات.


وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الجمعة، نقلا عن مسؤولين بولنديين أن السيدة كانت تسافر من إفريقيا إلى كندا، عبر مطار العاصمة البولندية.

وأضافوا أن ضباط الجمارك في مطار وارسو فريدريك شوبان في العاصمة البولندية قرروا تفتيش حقائب السيدة الطاعنة في السن، الأحد، عند توقفها في المطار بسبب سلوكها المثير للشبهة.


واكتشف ضابط الجمارك أن إحدى الحقائب تحتوي على 5 كيلوغرامات من الهيروين وتبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون دولار أميركي.

وكانت المخدرات مخبأة أسفل أرضية وهمية في الحقيبة.


ونفت السيدة التي كانت قادمة من مالاوي، أي صلة لها بالمخدرات، وقالت إن أفراد عائلتها منحوها الحقيبة مع الهدايا لكي توصلها إلى أقاربهم في كندا، وفق مكتب المدعي العام في وارسو.

وأمرت السلطات بإيقافها لمدة 3 أشهر، فيما فتح مدعون عامون تحقيقا في الحادث.

ووفقا للقانون البولندي، فإن هذه المرأة ستواجه حكما بالسجن يصل إلى 15 سنة، في حال إدانتها في جريمة الحيازة غير القانونية لمواد مخدرة.

#بولندا #هيروين #مخدرات

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