السيطرة على كافة الحرائق في الجزائر (صور)

أُخمدت كلّ الحرائق التي اجتاحت الأربعاء والخميس مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجرائر، مودية بحياة 38 شخصا على الأقل، وفق ما قال مسؤول في الحماية المدنية.

وصرّح فاروق عاشور المسؤول في الحماية المدنية الجزائرية: “تمّت السيطرة بالكامل على كل الحرائق”.

وخلفت الحرائق الواسعة، التي اندلعت شرقي الجزائر، خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات ومشاهد مأساوية في عدد من القرى، التي غطتها السحب النارية بفعل قوة الرياح التي عقّدت من مهمة رجال الإطفاء. ووصلت حصيلة الضحايا إلى حوالي 40 شخصا.

وبلغ عدد الحرائق المسجلة يوم 17 آب الجاري، 118 حريقا على مستوى 21 ولاية شرق ووسط الجزائر وبدرجة أقل في الغرب. وذكرت مصالح الحماية المدنية، أنها سجلت بولاية سوق أهراس (شرق البلاد) 5 وفيات وإصابة 65 شخصا بإصابات خفيفة وحروق، كما تم تسجيل وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين بحروق في ولاية سطيف. أما في ولاية الطارف، فكانت الحصيلة أكبر بتسجيل وفاة 30 شخصا متأثرين بحروق على مستوى غابة نبربر بالقالة و 161 جريحا.

وبحسب وزير الداخلية كمال بلجود، فإن الحرائق أدت إلى إتلاف 800 هكتار من الغابات و1300 هكتار من الأحراش. وقال الوزير في تصريح للتلفزيون الجزائري إن هذه الحرائق جزء منها مفتعل والآخر ناتج عن الظروف الطبيعية.

(وكالات)