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سلطنة عُمان ترفض فتح أجوائها أمام الرحلات الإسرائيلية

الجمعة 19 أغسطس 2022 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطنة عُمان ترفض فتح أجوائها أمام الرحلات الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الجمعة، أنّ سلطنة عُمان رفضت فتح أجوائها أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، ما يعني سد الطريق أمامها إلى الشرق الأقصى.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذا الرفض يعني أنّه من غير الممكن الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات التجارية الإسرائيلية، من أجل تقصير المسافة في الطيران إلى الشرق الأقصى مثل الهند وتايلاند والصين.


وتُعيد الصحيفة هذا الرفض العُماني، وفق خبير في مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، يوئيل جوجانسكي، إلى ضغوط إيرانية مورست على سلطنة عُمان.

وكانت دولة الاحتلال تعتقد أنه بمجرد موافقة السعودية على السماح لطائراتها بالعبور من مجالها الجوي سيعني ذلك موافقة مباشرة أيضاً من سلطنة عُمان.
 
وكان رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو قد زار سلطة عُمان برفقة زوجته ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين عام 2018 في أوج المعركة الانتخابية.

#سلطنة عمان #الرحلات الجوية الاسرائيلية

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