جمهورية كوريا تساهم بمليون دولار لدعم التعليم التقني للاجئين الفلسطينيين في الأردن

عمان/سما/

تبرعت حكومة جمهورية كوريا بمليون دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" لتعزيز فرص الوصول لسبل المعيشة لفئة الشباب من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وأوضحت "الأونروا" في بيان، اليوم الجمعة، أن هذا التبرع يأتي كجزء من من المساهمة الإجمالية الأخيرة المعلن عنها من جانب حكومة جمهورية كوريا والتي بموجبها سيتمكن مكتب أقليم الأردن من استخدام هذا الدعم المالي لتعزيز برنامج التعليم التقني والتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين الشباب في مركزي الأونروا للتدريب والتعليم المهني.

وأضاف البيان أنه "وتكريمًا لهذه المساهمه الحيوية لبرنامج التعليم التقني والتدريب المهني للوكالة، استقبلت مديرة شؤون ألاونروا في الأردن مارتا لورينيزو وفداً ترأسه السفير الكوري في الأردن لي جاي وان في كلية تدريب وادي السير، حيث أقيم حفل توقيع وبحث بنود اتفاقية الدعم وفقاً للمشروع المقدم لتعزيز التعليم التقني والتدريب المهني في الأردن".

وأشار البيان إلى أن هذه المساهمة البالغة قيمتها 1 مليون دولار أمريكي تهدف لتحديث مناهج الدورات المهنية المقدمة لطلاب الأونروا لتلبية احتياجات الكفاءة المتغيرة ومتطلبات التأهيل في سوق العمل والصناعة، وبالتالي تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة بعد التخرج.

وتابع: "وفقاً للبنك الدولي، بلغ معدل البطالة في الأردن في الربع الأول من عام 2022 ما نسبته 47.7%. إن اللاجئين الفلسطينين الشباب بحاجة متزايدة إلى مهارات مهنية جديدة ومبتكرة يمكنها أن تزيد من إمكانياتهم في العثور على عمل في عالم مهني يتطور باستمرار ويزداد تنافسية".

وبفضل المساهمة الأخيرة لكوريا الجنوبية، سيتم دعم مركزي التدريب المهني والتعليم التقني التابعين للوكالة في الأردن من خلال توفير مناهج تدريبية حديثة، ومختبرات تدريب خاصة، ودورات تدريبية للمدربين، ومعدات فحص حديثة، ومعدات كورية حديثة، وقطع غيار جديدة.

وبموجب بنود هذه المساهمة، سيجري إصلاح مختلف مرافق التعلم، وتبديل الأثاث القديم والمعدات البالية. وعلاوة على ذلك، سيتم تعزيز قدرات المعلمين حتى يتمكنوا من توفير التوجيه المهني لطلاب التعليم والتدريب التقني والمهني. وتمثل هذه المخرجات الهدف الرئيسي لهذه المساهمة التي ستضمن سلامة وأمن الطلاب والكادر التعليمي.

وقالت لورينزو في حفل التوقيع: "لطالما أعرب لاجئي فلسطين الشباب أثناء لقاءاتي بهم في المخيمات وفي منشآت الوكالة عن أن الحصول على وظائف هو الهاجس الأكبر لديهم. وبالتالي فإن هذه المساهمة من حكومة كوريا الجنوبية تشير إلى إلتزامنا بالعمل مع شركائنا لتطوير مهارات وقدرات الشباب من لاجئي فلسطين لتمكينهم من الوصول إلى الوظائف في أسواق العمل المحلية والإقليمية، وبما يتماشى مع إستراتيجيات التعليم والتدريب التقني والمهني لكل من الأردن والأونروا. ويعرب مكتب الأونروا لإقليم الأردن عن إمتنانه لكوريا الجنوبية على دعمها للشباب اللاجئين ويأمل في المزيد من التعاون بالمستقبل."

بدوره، قال جاي وان: "حيث أنني اشاطركم القلق بشأن الأوضاع المتدهورة باستمرار للاجئين الفلسطينين، فإنه يسعدني أن اقدم هذه المساهمة في هذا المشروع المهني. تأمل جمهورية كوريا بصدق أن يساهم تبرعها بقيمة 1 مليون دولار أمريكي في تمكين قدرات اللاجئين الشباب في الأردن لعيش حياة كريمة، والإنخراط بشكل أكثر فاعلية في سوق العمل والصناعة."

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية كوريا تعد واحدة من الجهات المانحة الهامة للأونروا من شرق آسيا. وبفضل الدعم الدائم من المانحين مثل حكومة جمهورية كوريا، أصبحت الوكالة قادرة على تقديم خدمات حيوية للاجئي فلسطين في جميع أنحاء الشرق الأوسط بمواجهة تحدياتها المستمرة.