المرصد العربي يدين إغلاق الاحتلال منظمات حقوقية وأهلية في رام الله

رام الله/سما/

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، قيام السلطات الإسرائيلية بغلق سبع منظمات ومؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، والتحريض المباشر على هذه المؤسسات، في تحد سافر للمنظومة الحقوقية الدولية، وانتهاك للحقوق والحريات.

واعتبر المرصد أن هذه الإجراءات التعسفية ضد هذه المؤسسات، تأتي في إطار التعتيم على جرائم القوة القائمة بالاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ من العدوان الشامل على الوجود الفلسطيني.

ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى وضع حد لانتهاكات الاحتلال ومحاسبته على هذه الجرائم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسسات العمل الأهلي والضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان المستمر عليها.