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مسؤول ألماني لمواطنيه: امسحوا أجسادكم بمنشفة مبللة بدلا من الاستحمام!

الجمعة 19 أغسطس 2022 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول ألماني لمواطنيه: امسحوا أجسادكم بمنشفة مبللة بدلا من الاستحمام!



وكالات/سما/

يقترح رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ الفيدرالية الألمانية، وينفريد كريتشمان، في إطار توفير الكهرباء والغاز، تدفئة غرفة واحدة فقط في المنزل، والمسح بمنشفة مبللة بدلا من الاستحمام.


وصرّح كريتشمان لصحيفة "Südwest Presse" قائلا إن "منشفة الغسيل هي اختراع مفيد". وبحسب هذا المسؤول الألماني، بهذه الطريقة يمكن الاستغناء عن "الاستحمام باستمرار".

وأشار كريتشمان إلى أنه يظهر من خلال المثل الذي يضربه بنفسه، إمكانيات توفير أكبر قدر ممكن من الطاقة، مشيرا في هذا السياق إلى أن "لدي سيارة كهربائية، ولدي لوح شمسي ضخم على سقفي"، مضيفا أنه على مدار ربع قرن، كان يقوم بتسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية، ولا يقوم بتدفئة إلا غرفة معيشة واحدة فقط في كامل منزله، معلقا في هذا السياق بقوله "إن ذلك أكثر فائدة، حين لا يكون لديك نفس درجة الحرارة في كل أنحاء المنزل".

ويتوقع في الوقت الحالي حدوث انهيار للطاقة الكهربائية في ألمانيا في الشتاء بسبب التوقف المحتمل لإمدادات الغاز الروسي، وحث كل من وزير الاقتصاد روبرت هابيك، ورئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، كلاوس مولر، مرارا مواطني البلاد على تقليل استهلاك الكهرباء بهدف الاقتصاد.

#المانيا

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