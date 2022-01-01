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"الخارجية" تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية جريمة إعدام الشهيد صوافطة

الجمعة 19 أغسطس 2022 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية جريمة إعدام الشهيد صوافطة



رام الله/سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة القتل البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطن صلاح توفيق صوافطة (58 عاما) في طوباس، واعتبرتها جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني دون سبب.

وحملت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة أن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقف جرائم الاحتلال.

#وزارة الخارجية والمغتربين #الشهيد صلاح صوافطة

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