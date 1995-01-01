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الأسير عبد الناصر عيسى من نابلس يدخل عامه الـ 28 في سجون الاحتلال

الجمعة 19 أغسطس 2022 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير عبد الناصر عيسى من نابلس يدخل عامه الـ 28 في سجون الاحتلال



رام الله/سما/

دخل الأسير عبد الناصر عيسى من نابلس، اليوم الجمعة، عامه الـ 28 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك منذ اعتقاله عام 1995، علما أنه اعتقل عدة مرات قبل هذا التاريخ، وأمضى ما مجموعه 31 عاما، وفق ما أفاد به نادي الأسير.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ عيسى محكوم بالسجن مدى الحياة، وقد تمكّن من مواجهة سنوات أسره بإكمال دراسته، حيث حصل على أكثر من شهادة بدرجة البكالوريوس، وكذلك الماجستير.

وأضاف أن عيسى يعتبر من الأسرى الفاعلين على كافة المستويات، وهو ابن لعائلة مكونة من 12 فردا، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه، حيث توفي والده عام 2006، وقبل وفاته كان محروما من زيارته، وفي عام 2017 توفيت والدته، دون أن يتمكن من وداعهما.

#نابلس #عبد الناصر عيسى

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