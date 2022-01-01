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شاهد : الملكة رانيا تنشر أول فيديو من خطوبة ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

الجمعة 19 أغسطس 2022 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : الملكة رانيا تنشر أول فيديو من خطوبة ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف



وكالات

بعد إعلان الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني على الشابة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس أول فيديو من المناسبة.

وقد وثّق المقطع المتداول الخميس لقطات من مراسم الخطوبة.

يُذكر أن الديوان الملكي الأردني كان أفاد في بيان رسمي الأربعاء أنه تمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

كما أضاف أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، بالرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال (ولي العهد الأسبق وعم الملك الأردني)، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين (أخو الملك)، والأمير هاشم بن الحسين (شقيق الملك)، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

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