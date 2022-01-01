  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

55 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 19 أغسطس 2022 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
55 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 55 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأعاقت شرطة الاحتلال دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح إلى المسجد وتمركزت عند بواباته، وانتشرت في شوارع المدينة، وفتشت أمتعة المواطنين، وفحصت بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول الآلاف منهم من محافظات الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة.

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

المغامسي يثير جدلا .. "ابن سلمان ولي عهد المسلمين"

جيش الاحتلال يعتزم تحصين قبر يوسف ومطالبات إسرائيلية بوقف الاقتحامات

تقرير اسرائيلي : مليار شيكل كلفة الحرب على غزة..

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي

الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في الأقصى ومساجد الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

غانتس يقرر زيادة حصة تصاريح غزة بـ 1500 تصريح جديد

الشرطة الألمانية تعلن : فتحنا تحقيقا ضد أبو مازن

fmiDp

استشهاد مواطن إثر اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس

مكافحة

غزة: إصابة عنصرين من مكافحة المخدرات خلال مهمة احدهما جراحه خطيرة وفقد عينه

هارتس: غضب مصري وتوتر في العلاقات مع اسرائيل بسبب رفض طلب السيسي والمخابرات

الاتصالات الفلسطينية