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حسين الشيخ: بعض الجهات تُصر على التحريض على الرئيس محمود عباس

الجمعة 19 أغسطس 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ: بعض الجهات تُصر على التحريض على الرئيس محمود عباس



رام الله / سما /

 ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بإصرار بعض الجهات في حملات التحريض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على خلفية تصريحاته حول الهولوكوست.

وقال الوزير الشيخ، في تغريدة على تويتر ، اليوم الجمعة, "رغم البيان الرئاسي التوضيحي الذي صدر في اعقاب المؤتمر الصحفي في المستشارية الالمانية ، لا زالت تصر بعض الجهات على استمرار حملة التحريض ضد الرئيس الفلسطيني ومحاولة قلب الحقائق وتزويرها وتحريفها".

 وأضاف الشيخ "في  ظل تأكيدنا على ادانة الهولوكست وعدم انكاره نؤكد على ان شعبنا تعرض ولا زال يتعرض لجرائم الاحتلال".

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