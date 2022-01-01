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غزة: إصابة عنصرين من مكافحة المخدرات خلال مهمة احدهما جراحه خطيرة وفقد عينه

الجمعة 19 أغسطس 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إصابة عنصرين من مكافحة المخدرات خلال مهمة احدهما جراحه خطيرة وفقد عينه



غزة/ سما /

أعلن المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة أيمن البطنيجي، إصابة عنصرين من إدارة مكافحة المخدرات خلال مهمة تفتيشية داخل إحدى الأراضي برفقة قوات التدخل في منطقة دير البلح.

وأشار "البطنيجي" في تصريح له صباح اليوم الخميس، إلى أن إصابة أحد العنصرين بجروح خطيرة فقد عينه على إثرها، والآخر بجروح متوسطة، وقد نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال: "ضبطت القوة 12 فرش حشيش، وأوقفت اثنين مشتبه بهما خلال المهمة، ويجري العمل لتوقيف المتورطين في إطلاق النار".

وأضاف "ستواصل إدارة مكافحة المخدرات عملها بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار المخدرات ومروجيها وتقديمهم للعدالة؛ لتجنيب مجتمعنا الفلسطيني أخطار هذه الآفة المُهلكة".

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