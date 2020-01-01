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المغامسي يثير جدلا .. "ابن سلمان ولي عهد المسلمين"

الجمعة 19 أغسطس 2022 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغامسي يثير جدلا .. "ابن سلمان ولي عهد المسلمين"



وكالات

أثار الداعية السعودي صالح المغامسي جدلا واسعا، بعد نشره تغريدة امتدح فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتعقيبا على مشاركة ابن سلمان في أعمال تنظيف وغسيل الكعبة المشرفة قبل أيام، علّق المغامسي: "تقبل الله منكم، وزادكم الله رفعة وعزًّا وتمكينا يا وليّ عهد المسلمين".

واستهجن مغردون وصف المغامسي لابن سلمان بـ"ولي عهد المسلمين"، متهمين إياه بمحاولة "التملق" للأمير الذي يقود زمام الأمور في المملكة منذ سنوات.

وكان المغامسي غاب عن المشهد في العامين الماضيين، ففي آذار/ مارس 2020، أعفت السلطات السعودية، المغامسي، من الإمامة والخطابة، وذلك بعد تغريدة له نشرها سابقا، يدعو فيها إلى الإفراج عن المعتقلين في السعودية.

وكتب المغامسي لاحقا اعتذارا للسلطات بسبب تغريدته التي طالب فيها بالإفراج عن المعتقلين، وهو من ضمن الإجراءات التي طلبها من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا.

وكتب المغامسي: "بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم".

وأضاف: "عن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا".

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