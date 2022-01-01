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سلطنة عمان ترفض فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية

الجمعة 19 أغسطس 2022 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطنة عمان ترفض فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سلطنة عمان ترفض عبور الطيران الإسرائيلي عبر مجالها الجوي.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن “سلطنة عمان رفضت السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالمرور في مجالها الجوي، معترفة بالضغط الإيراني المكثف”.
وأضاف التقرير أن “معنى هذا الأمر حتى الساعة هو أنّه من غير الممكن الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية من أجل تقصير المسافة في الطيران إلى الشرق الأقصى”.

وامس الخميس، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي “العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم، ومفاوضات فيينا النووية”.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت في تموز/يوليو الماضي، أنها قررت فتح أجواء المملكة أمام الناقلات الجوّية الإسرائيلية التي تستوفي متطلّبات العبور.

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