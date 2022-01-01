الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي

وكالات

توفي الفنان القدير بسام لطفي عن عمر ناهز 82 عاماً في سوريا

ونعت نقابة الفنانين في سورية – فرع دمشق رحيل الفنان القدير بسام لطفي، مضيفةً أنها ستوافي المتابعين لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.

وبسام لطفي هو ممثل فلسطيني اسمه الحقيقي بسام لطفي أبو غزالة، ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية بتاريخ 1 يناير 1940.

بدأ الفنان بسام لطفي مسيرته الفنية عام 1957 في العاصمة السورية دمشق على خشبة المسرح القومي، مكرساً نفسه للعمل في الدراما التليفزيونية السورية، وله العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.