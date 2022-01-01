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أول تعليق من وزارة العمل بغزة على نيّة الاحتلال تشغيل نساء للعمل في "إسرائيل"

الجمعة 19 أغسطس 2022 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من وزارة العمل بغزة على نيّة الاحتلال تشغيل نساء للعمل في "إسرائيل"



غزة/ سما /

أكد مدير عام خدمات التشغيل في وزارة العمل بغزة محمد طبيل  أن الوزارة لم تبلّغ -حتى الآن- بأي قرار رسمي حول سماح الاحتلال لسيدات من غزة بالعمل داخل الخط الأخضر، مشيرًا إلى أن الأخبار الواردة من الاحتلال متضاربة وتهدف إلى خلق بلبلة في المجتمع الفلسطيني.

وأوضح في حديث لـ "الترا فلسطين" أن مكاتب وزارة العمل في قطاع غزة لم تستقبل أي سيدة للسؤال أو الاستفسار عن العمل في الداخل. وأشار إلى أن وزارة العمل واللجنة المشتركة تمارس عملها بشكل طبيعي، وفق الشروط والتفاهمات الموقعة، وهي أن يكون المتقدم للعمل متزوج، وعمره فوق 26 عامًا. 

وبيّن طبيل أنه في حال تم تبليغهم بشكل رسمي من قبل الشؤون المدنية بالقرار، فسيتم دراسته مع كافة الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب. وذكر أن الاحتلال ليس وحده من يحدد شروط ومعايير العمل في الداخل، وأنّ هذا الميدان يشهد تدافعًا مع الاحتلال كما في أي ميدان آخر. 

آخر إحصائية لعدد الغزيين المسجلين للعمل في الداخل، بلغت 132 ألف مواطن، وليس بينهم أي سيدة 

وذكر أن عدد التصاريح التي أصدرها الاحتلال لمواطنين من قطاع غزة بلغ 11 ألفًا و300 تصريح، تحت بند احتياجات اقتصادية، مبينًا أنه منذ مطلع آب/ أغسطس الجاري بدأ الاحتلال بإصدار تصاريح تحت بند عامل، يتمتع بموجبه العامل بكافة حقوقه العمالية.

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