أمريكا : إسرائيل ستقدم لنا معلومات عن إغلاق منظمات غير حكومية فلسطينية

رام الله / سما /

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن إسرائيل قالت إنها ستقدم معلومات إضافية إلى الولايات المتحدة بشأن أساس إغلاق منظمات غير حكومية فلسطينية الخميس.

وقال برايس في مؤتمر صحافي دوري بحسب وكالة رويترز إن واشنطن اتصلت بمسؤولين إسرائيليين، ومن بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك بعد أن داهمت إسرائيل مقار سبع جماعات تتهمها بتحويل المساعدات إلى الجماعات المتشددة.

وأضاف برايس “سنراجع ما يقدم إلينا وسنتوصل إلى استنتاجنا الخاص”.

ونددت الأمم المتحدة بعمليات الإغلاق وقالت إنه لا يوجد دليل ذو مصداقية يدعم الاتهامات الإسرائيلية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان “على الرغم من عروض القيام بذلك، لم تقدم السلطات الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات. وبناء عليه، تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما”.

وحددت الأمم المتحدة المنظمات بأنها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وقالت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إنها ستواصل العمل مع هذه المنظمات، مشيرة إلى عدم وجود أدلة على الاتهام الإسرائيلي.