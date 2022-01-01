تقرير اسرائيلي : مليار شيكل كلفة الحرب على غزة..

القدس المحتلة/ سما/

ذكرت أوساط اسرائيلية بأن تكلفة العدوان الأخير على قطاع غزة وصل إلى مليار شيكل.

ووفقا للتقارير العبرية، ينظر الجمهور الإسرائيلي إلى عملية "الفجر الصادق وفقا لتسمية الجيش للعملية" على أنها ناجحة ، على الأقل حسب التقارير والتحليلات. لأنه تم اغتيال كبار قادة الجهاد الإسلامي دون مواجهة مع حماس ، خلال ثلاثة أيام فقط ، ولم يُقتل أي إسرائيلي.

ورفضت وزارة الجيش الإسرائيلي الإفصاح عن تكلفة الحرب. ولكن وفقًا لتقديرات مسربة نشرتها المواقع العبرية ،وصلت الكلفة اليومية حوالي 150-160 مليون شيكل ، وإجمالاً ما يقارب من مليار.

وتشمل التكلفة المباشرة ذخائر (صواريخ وقذائف) ووقود للطائرات والمركبات وصيانة مستمرة لتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وتجنيد آلاف جنود الاحتياط (أمر وزير الجيش بيني غانتس بتجنيد 25 ألف جندي لكن أغلبهم لم يتم تجنيدهم ).

وتشير التقديرات إلى أنه بسبب التضخم ، كانت التكلفة المباشرة أعلى مما كانت عليه في جولات الحرب السابقة ، حيث بلغت التكلفة حوالي 120 مليون شيكل في اليوم.

حسب التقديرات المنشورة، تبلغ تكلفة ساعة طيران طائرة 15-F 20-25 ألف دولار ؛ تكلف ساعة طيران لطائرة بدون طيار حوالي 6000 دولار في الساعة ؛ القنابل التي يتم إسقاطها من الجو تكلف حوالي 10000 دولار في الساعة.

تقدر تكلفة كل قذيفة أطلقت على القطاع من المدافع والدبابات المحيطة به بنحو 35 ألف شيكل ، ودفع الدبابات إلى الحدود - حوالي 3500 شيكل لكل كيلومتر.

وستضاف إلى تكلفة القتال قريبًا تعويضات للمستوطنين في غلاف غزة عن الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات وخسارة الدخل لأيام العمل.