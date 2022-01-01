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الاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد وسيم خليفة في نابلس

الخميس 18 أغسطس 2022 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد وسيم خليفة في نابلس



رام الله/ سما/

شيعت جماهير شعبنا، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد وسيم ناصر خليفة (18 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي باتجاه مكان استشهاده، ومن ثم إلى مسجد عبد الرحمن حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ومنه إلى منزل عائلة الشهيد في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وردد المشيعون الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وكان خليفة قد استشهد في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه خلال اقتحامها محيط "مقام يوسف" في المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا المقام.

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