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جنازة عسكرية لجندي هندي بعد 38 عامًا .. تفاصيل

الخميس 18 أغسطس 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنازة عسكرية لجندي هندي بعد 38 عامًا .. تفاصيل



وكالات / سما /

تم العثور على جثة جندي هندي فُقد في جبال الهيمالايا قبل 38 عاماً.

ووفقاً لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد لاقى الجندي الهندي تشاندراشيخار هاربولا و19 من زملائه حتفهم جراء وقوع انهيار جليدي خلال عملية دورية كانوا يقومون بها في نهر سياشين على طول الحدود بين الهند وباكستان في عام 1984.

وتم انتشال 15 جثة في وقت لاحق، في حين عثر على جثة هاربولا قبل أيام، وما زالت هناك 4 جثث مفقودة حتى الآن.

وقالت عائلة هاربولا، التي تعيش في منطقة هالدواني بولاية أوتارانتشال الواقعة بجبال الهيمالايا، إنها تخطط لإقامة جنازة عسكرية مشرفة له في قريته.

وكانت سياشين منطقة مُتنازع عليها بين الهند وباكستان. وقد عقدت محادثات لنزع السلاح في المنطقة، ولكن دون أي نجاح.

وخاضت القوات من الجارتين المسلحتين نووياً معركة قصيرة لتأكيد سيطرتها على نهر سياشين الجليدي في عام 1984.

وقُتل ما لا يقل عن 129 جندياً باكستانياً في عام 2012 في انهيار جليدي بالقرب من نهر سياشين الجليدي. وأثار الحادث دعوات للهند وباكستان لسحب قواتهما من المنطقة المتنازع عليها، لكن الجارتين أخفقتا في التوصل إلى قرار.

وقتل ما لا يقل عن 10 جنود هنود في انهيار جليدي في عام 2016 وتوفي أربعة آخرون في عام 2019 في ظروف مماثلة.

#الهند #جنازة عسكرية #جندي #الهيمالايا

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