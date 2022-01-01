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الحكم بالإعدام شنقًا وأحكام متفاوتة بحق مدانين بجرائم في غزة

الخميس 18 أغسطس 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بالإعدام شنقًا وأحكام متفاوتة بحق مدانين بجرائم في غزة



غزة/ سما /

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة، بالإجماع حكمًا بالإعدام شنقًا على متهم، وبالحبس فترات متفاوتة بحق ثمانية مدانين آخرين.

وحكمت هيئة الجنايات الكبرى على المتهم (م/ح)، بالإعدام شنقًا حتى الموت، وذلك بعد إدانته بتهمة القتل قصدًا حسب ما أسند إليه في لائحة الاتهام استنادًا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وذلك في قضية مقتل المواطن خالد جمال القرم.

وجاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات من خلال تقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرصة وإعطاء المتهم حقه في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميه.

وكان المتهم قتل قصدًا المواطن خالد جمال القرم، عبر طعن المجني عليه طعنة واحدة بسكين كان يستلها أعلى منطقة القلب، وهو موضح ومبين تفصيلاً في تقرير الطب الشرعي (الصفة التشريحية) وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وحكمت المحكمة أيضًا على مدان ثانٍ في ذات القضية بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، وتغريمه غرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل أو الحبس ستة أشهر بدلًا منها عما أدين بها من تهم، بالإضافة إلى الحكم على باقي المدانين بأحكام متباينة وفق ما ثبت بحقهم من تهم.

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