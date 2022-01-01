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4 أكواب من قهوة يوميا يؤدي لارتفاع ضغط الدم .. تفاصيل

الخميس 18 أغسطس 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أكواب من قهوة يوميا يؤدي لارتفاع ضغط الدم .. تفاصيل



وكالات / سما /

القهوة مفيدة بشكل مدهش لصحتك، حيث تحتوى على مادة البوليفينول وهى مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الإصابة بالأمراض، ويمكن أن تحسن صحة أمعائك، بينما يمكن لفنجان من القهوة في الصباح أن يحسن بشكل إيجابي صحتك العامة، إلا أن هناك بعض المحاذير التي يجب مراعاتها مثل تأثير القهوة على ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع eatthis.

ووفقًا لمايو كلينك فإن تناول الكافيين يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم لفترة قصيرة، على الرغم من أن سبب الربط بين الاثنين لا يزال غير واضح، ويعتقد بعض الباحثين أن الكافيين يمكن أن يمنع الهرمون الذى يحافظ على اتساع الشرايين.

تناول القهوة

إذا زاد ضغط الدم لديك بمقدار 5 إلى 10 نقاط بعد 30 دقيقة من تناول الكافيين، فقد يكون من المفيد خفضه، خاصة لمن لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم بالفعل، ومع ذلك فى حين أن بعض مستهلكى الكافيين المنتظمين سيكون لديهم حالات أعلى من ضغط الدم، إلا أنه ليس كلهم ​​يعانون، في حالات أخرى لا يكون لاستهلاك الكافيين تأثير طويل المدى على ضغط الدم، ما يجعل تناوله جيدًا تمامًا، واستنتج الباحثون أن هذا يرجع على الأرجح إلى تحمل الكافيين بمرور الوقت إذا كنت تشربه بشكل معتاد.

ويحتوي فنجان قهوة على 100 ملليجرام من الكافيين، والحد اليومي الموصي به من الكافيين هو 400 ملليجرام يوميًا بمقدار 4 فنجانين، ويحذر الخبراء من أن شرب أكثر من هذه الكمية لا ينصح به بسبب التأثيرات على ضغط الدم وكذلك القلق والأرق ومشاكل الجهاز الهضمي.

إذا كانت مستويات ضغط الدم لديك تميل إلى أن تكون أعلى من المعتاد، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب بشأن تناول الكافيين، وما إذا كان يقترح الحد من أكواب القهوة اليومية، أو إذا حان الوقت للتبديل إلى تناول القهوة منزوعة الكافيين.

#قهوة #ضغط الدم #الكافيين #الصحة

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