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مسؤول اسرائيلي رفيع : اردوغان فعل ما طلبناه منه واذا انقلب علينا نعرف تماما كيف نرد عليه

الخميس 18 أغسطس 2022 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اسرائيلي رفيع : اردوغان فعل ما طلبناه منه واذا انقلب علينا نعرف تماما كيف نرد عليه



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول إسرائيلي "رفيع المستوى"، إنه يتوجب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوقف عن انتقاد الممارسات الإسرائيلية، "وفي حال انقلابه علينا فإن إسرائيل تعرف كيف سترد عليه" وفقًا لما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" في نسختها الورقية الصادرة صباح الخميس.

أضاف المسؤول الإسرائيلي: بالنسبة للإرهاب، فقد امتثل أردوغان تقريبًا لكل ما هو مطلوب منه، لقد طُرد بعض نشطاء حماس، وقلل آخرون من ظهورهم، وبقي بعضهم في تركيا لأنه من الناحية القانونية لا يمكن فعل أي شيء ضدهم

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة هويته، أنه "كما رفعت إسرائيل مستوى العلاقات، سيكون من الممكن إعادتها إذا لزم الأمر. ولكن إذا كان من الممكن المصالحة في الوقت الحالي، فلم لا؟".

وتابع: "مطلوب منه (أردوغان) وقف الهجمات الكلامية، ووضع حد للنشاط الإرهابي على أراضيه. قبل أسبوع فقط، ادعى أروغان مرة أخرى أن إسرائيل تقتل الأطفال في قطاع غزة. أما بالنسبة للإرهاب، فقد امتثل تقريبًا لكل ما هو مطلوب منه، لقد طُرد بعض نشطاء حماس، وقلل آخرون من ظهورهم، وبقي بعضهم في تركيا لأنه من الناحية القانونية لا يمكن فعل أي شيء ضدهم".

وأعلنت "إسرائيل" وتركيا يوم الأربعاء استئناف التطبيع الكامل بينهما، وإعادة السفير التركي إلى "تل أبيب" والسفير الإسرائيلي إلى أنقرة.

وفي محادثة هاتفية بين أردوغان ورئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد، تبادلا التهاني لاستئناف العلاقات وعودة التمثيل الدبلوماسي، وأكدا أن هذا التطور "يشكل لبنة أخرى بالغة الأهمية في توطيد العلاقات، ستؤدي كذلك إلى تحقيق إنجازات عديدة، مع التركيز على مجالات الاقتصاد والسياحة" وفقًا لما جاء في بيان لمكتب لابيد بعد المحادثة.

وأكد البيان، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين "إسرائيل" وتركيا ستعقد اجتماعًا في "إسرائيل" خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

الترا فلسطين

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