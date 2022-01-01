15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي حول العالم

وكالات / سما /

صرّح الدكتور" تيدروس أدهانوم غبريسيوس" مدير منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات خلال الأسابيع الماضية بنسبة 34% في كافة أنحاء العالم .

وقال "غبريسيوس" أن بالرغم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ، إلا أنه العالم سجل حصيلة وفيات مرتفعة تبلغ حوالي 15 ألف حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأشار "غبريسيوس" إلى أن السبب الرئيسي في ذلك الارتفاع عالمياً هو تحوله الى متحور سلالة أميكرون، والتي مازال حتى الآن لم يفهم كيف يتغير ويتمحور هذا الفيروس، موضحاً أن "العالم تعب من كورونا.. ولكن كورونا لم يتعب بعد ومستمر" .

وحذّر الدكتور "غبريسيوس" أن هناك مخاطر من تفشي الكبير فيروس كورونا مع اقتراب دخول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.