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ميزات جديدة لمستخدمي "تليغرام"

الخميس 18 أغسطس 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزات جديدة لمستخدمي "تليغرام"



وكالات / سما /

أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن حزمة جديدة سيستفيد منها الكثيرون من مستخدمي التطبيق.

وأشارت المواقع الرسمية لـ"تليغرام" على الإنترنت إلى أن المستفيدين من خدمات Telegram Premium توفرت لهم ميزة جديدة للتحكم بالرسائل والإشعارات، وعبر هذه الميزة بات بإمكان المستخدم أن يحدد من يمكن أن يرسل له الرسائل الصوتية أو المصورة، واختيار هؤلاء الأشخاص من قائمة جهات الاتصال، كما يمكن من خلالها حظر هذه الرسائل كليا والاحتفاظ بميزة تلقي وإرسال الرسائل النصية فقط.

وبات بإمكان مستخدمي Telegram Premium إضافة رموز تعبيرية جديدة إلى رسائلهم ومحادثاتهم، وإرفاق تلك المحادثات بالصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو.

ويمكن لمستخدمي التطبيق الحصول على الاشتراكات المدفوعة لمدة 3 أو 6 أو 12 شهرا، وعبر خيار " Premium" في إعدادات التطبيق.

وكان القائمون على "تليغرام" قد أشاروا الشهر الماضي إلى أن المستفيدين من خدمات التطبيق المدفوعة ستتاح لهم أيضا إمكانية تحميل ملفات تصل سعتها إلى 4 غيغابايت، وتنزيل هذه الملفات بسرعة كبيرة، كما سيتمكن المستفيدون من هذه الخدمات من إرسال ملصقات ورموز تعبيرية جديدة في رسائلهم، واستخدام أدوات إضافية لإدارة الدردشات أيضا.

وستوفر الخدمات الجديدة للمستخدمين أيضا إمكانية حجب الإعلانات، وإمكانية "التحميل غير المحدود للبيانات"، فضلا عن ميزات إضافية للتحكم بأدوات المراسلة الفردية والجماعية.

#تليغرام

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