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بالأسماء.. جهاز فني جديد لنادي التفاح بدوري الثانية

الخميس 18 أغسطس 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. جهاز فني جديد لنادي التفاح بدوري الثانية



غزة / سما /

كشف مجلس إدارة نادي التفاح الرياضي, عن أسماء الجهاز الفني للفريق الأول, استعدادا لدوري الدرجة الثانية بالموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وأكد نادي التفاح, أن صادق لولو سيتولى تدريب الفريق, على أن يكون محمود الجمل مدربا عاما, وجهاد حمادة مديرا للكرة، ومحمد الكتناني مدربا لحراس المرمى، وسامي حسونة مديرا إداريا، وإيهاب العماوي معالجا، ورجب القشاش وحمادة أبو جرادة للعهدة.

وتمنى مجلس إدارة التفاح, التوفيق والنجاح للجهاز الفني واللاعبين في الموسم الجديد, لضمان رجوع النادي لمكانته الطبيعية بين الكبار.

يشار إلى أن الموسم الكروي سينطلق في التاسع من سبتمبر القادم, عبر دوري الدرجات الممتازة, والأولى, والثانية.

#دوري الثانية #نادي التفاح #الجهاز الفني

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