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فلسطين تستعد للإعلان عن قائمة منظمات إسرائيلية "ارهابية"

الخميس 18 أغسطس 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تستعد للإعلان عن قائمة منظمات إسرائيلية "ارهابية"



رام الله / سما /

 كشف وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي عن استعداد دولة فلسطين الإعلان عن قائمة كبيرة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب وذلك ضمن خطوات تعمل القيادة على اتخاذها ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية.

وقال المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الخميس، إن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع المنظمات اليهودية على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي لتصنيفها كمظمات إرهابية ومطالبة المجتمع الدولي عدم التعامل معها بحيث سيتم الاعلان عن هذه القائمة بالوقت المناسب.

وأشار المالكي إلى أن التقرير الشهري لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيتضمن ملف إغلاق سلطات الاحتلال مقرات تلك المؤسسات رغم رفض الدول الأوروبية التصنيف الإسرائيلي.

ومن بين الخطوات الفلسطينية بحسب المالكي، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال.

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