  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

لاعب شباب رفح أمام عرضين للاحتراف في الدوري المصري

الخميس 18 أغسطس 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب شباب رفح أمام عرضين للاحتراف في الدوري المصري



غزة / سما /

غادر لاعب شباب رفح مؤمن البواب قطاع غزة عبر معبر رفح البري متوجهاً لجمهورية مصر العربية في محاولة لإيجاد طريقة للاحتراف في الدوري المصري.

وجاء سفر البواب بعد دعوة تلقاها من أحد وكلاء اللاعبين في مصر الذي يمتلك عرضين من ناديين مصريين هما، النصر القاهري ومصر المقاصة.

ومن المتوقع أن يخضع البواب لفترة اختبارات في أحدا الأندية قبل اختيار التوقيع لأحدهما في حال نال إعجاب مسؤولي النادي المصري.

وكان عدد من لاعبي غزة غادروا لمصر للبحث عن فرصة للاحتراف لكن طارق ابو غنيمة وهلال غواش اللاعبان اللذان حصلا على عقود رسمية قبل انطلاق الموسم الجديد في مصر.

#شباب رفح #الدوري المصري #مصر

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يصنف 3 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية"

لأول مرة..الصين توجه "رسالة حادة" لإسرائيل

وزير العمل: وضعنا آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمل

ألمانيا تستدعى ممثل فلسطين بعد تصريحات الرئيس عباس عن "الهولوكوست"

بالصور.. خطوبة ولي العهد الأردني .. فمن هي خطيبته ؟

صور: الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن سبب استقالته المفاجئة

الأخبار الرئيسية

غانتس : "نحن بحاجة للعلاقات مع الفلسطينيين ولا توجد صداقة مع ابو مازن وطالبته بسحب تصريحاته وفعل"

"رأيتم كيف اغتلنا الجعبري".. كوخافي: نفذنا ضربة ضد دولة مجاورة بالتزامن مع عملية غزة

5685844444-1660770199

جيش الاحتلال الاسرائيلي : غزة مغطاة بالطائرات تجمع معلومات على مدار الساعة

هآرتس: هذا ما تدرسه حكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة بخصوص تصاريح العمال لأهالي غزة

قوات الاحتلال تقتحم عدة مؤسسات في رام الله وتغلق مقر اتحاد لجان المرأة وتصادر محتوياته

الاتصالات الفلسطينية