لاعب شباب رفح أمام عرضين للاحتراف في الدوري المصري

غزة / سما /

غادر لاعب شباب رفح مؤمن البواب قطاع غزة عبر معبر رفح البري متوجهاً لجمهورية مصر العربية في محاولة لإيجاد طريقة للاحتراف في الدوري المصري.

وجاء سفر البواب بعد دعوة تلقاها من أحد وكلاء اللاعبين في مصر الذي يمتلك عرضين من ناديين مصريين هما، النصر القاهري ومصر المقاصة.

ومن المتوقع أن يخضع البواب لفترة اختبارات في أحدا الأندية قبل اختيار التوقيع لأحدهما في حال نال إعجاب مسؤولي النادي المصري.

وكان عدد من لاعبي غزة غادروا لمصر للبحث عن فرصة للاحتراف لكن طارق ابو غنيمة وهلال غواش اللاعبان اللذان حصلا على عقود رسمية قبل انطلاق الموسم الجديد في مصر.