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أول فريق ينسحب من بطولة النخبة التنشيطية

الخميس 18 أغسطس 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول فريق ينسحب من بطولة النخبة التنشيطية



غزة / سما /

اتخذ نادي شباب رفح قراراً بالانسحاب من بطولة النخبة الثانية، التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وقال شباب رفح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن سبب قرار الانسحاب من البطولة التنشيطية هو عدم اكتمال الجاهزية البدنية للاعبين، ورفض اللجنة المنظمة مقترح زيادة عدد التبديلات في المباريات. 

وأوضح شباب رفح أن الفريق تضرر كثيراً الموسم الماضي بإصابة بعض اللاعبين الذين شاركوا في البطولة الأولى، ما جعله يعتذر عن الظهور في بطولة النخبة الثانية.

ونوه شباب رفح أنه حريص على اكتمال صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد المقرر يوم التاسع من سبتمبر القادم.

يشار إلى أن شباب رفح كان من المفترض أن يلعب ضمن المجموعة الأولى للبطولة، بجانب اتحاد خانيونس، وبيت حانون الرياضي، وشباب خانيونس، علما أن المسابقة ستنطلق يوم 24 الشهر الجاري.

#شباب رفح #بطولة النخبة

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